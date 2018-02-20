Министр здравоохранения Чувашии нашёл причину бесплодия у женщин

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов смог найти причину бесплодия у женщин. Депутат имеет тайную информацию, которая подтверждает факт бесплодности. С таким заявлением Владимир Викторов выступил с докладом, когда подводил итоги в плане развития Новочебоксара за 2017 год. По словам главы Минздрава, девушки не могут забеременеть из-за количества сексуальных партнёров.

Владимир Викторов подчеркнул, что если у представителя женского пола до попытки зачатия было семь мужчин – значит 100% предначертано бесплодие.На мероприятии подведения итогов находилось более 200 человек, вся аудитория от такого заявления стала бурно обсуждать неожиданную тему. Такая информация от министра здравоохранения Чувашии спровоцировала неоднозначную реакцию. «Это для информации этот факт», - такими словами выразился Владимир Викторов в ответ на недоумевающую реакцию присутствующих. Глава Минздрава после суматохи в зале задал вопрос: «Интересная тема, да?», после добавил: «Сразу все оживились. Так что задумайтесь».Отметим, что министр здравоохранения Чувашии является стоматологом. Своей профессии Владимир Викторов отдал 12 лет. Медик занимал должность главврача в стоматологической поликлинике Чебоксар. По поводу причины бесплодия у представителей женского пола, министр за всё своё выступление не привёл ни одного доказательства. Возможно, глава Минздрава просто не хочет раскрывать все карты.Известно, что учёные не связывают бесплодие с количеством половых партнёров у женщины.