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| | Реновация в Москве: В какую копеечку обойдется жилье за доплату

Реновация в Москве: В какую копеечку обойдется жилье за доплату

Сегодня, 17:28
Представили администрации Москвы определились со стоимостью выкупа жилья по программе реновации. Сейчас на сайте Мосстройкомплекса опубликовали адреса 80 квартир в районе Измайлово, которые можно приобрести, доплатив необходимую сумму денег.

Реновация в Москве: В какую копеечку обойдется жилье за доплату

 

Выставлены помещения площадью от 38,2 до 78,5 квадратных метров. Предлагаются исключительно одно- и трехкомнатные квартиры. За самую дешевую желающие отдадут 6,3 млн, а самая дорогая обойдется суммой 12,9 млн рублей. По словам экспертов организации «Метрум», данная цена на жилье соответствует средней стоимости квартир в Москве. При этом, у участников реновации имеются определенные преимущества перед остальными, так как данные люди получают объекты недвижимости, созданные по специальным проектам с улучшенной планировкой.

Реновация в Москве: В какую копеечку обойдется жилье за доплату

 

Качество квартир в доме, расположенном в районе Измайлово, отличаются высоким качеством. Помещения выполнены в индивидуальном стиле. По мнению специалистов, участники комплексной застройки выигрывают при сравнении с другими гражданами, так как благоустроены новые дома на порядок лучше, нежели городские жилища, созданные ранее. Сейчас в Москве существует определенная категория людей, которые по программе реновации готовы переезжать в новое помещение только в том же районе, где они привыкли существовать на протяжении долгого времени. Благодаря таким гражданам при отсутствии конкуренции на определенных территориях могут подняться цены на недвижимость.

Реновация в Москве: В какую копеечку обойдется жилье за доплату

 

Количество приверженцев одного района не слишком высоко, поэтому аналитики не прогнозируют стремительного роста стоимости домов. На виртуальном ресурсе Мосстройкомплекса выложили «Памятку переселенца при доплате за жилую площадь». Исходя из этого документа, если граждане захотят получить вместо однокомнатной трехкомнатную квартиру, то обязаны оплатить разницу в цене. При минимальных показателях сумма составит 7,3 млн рублей. За такие деньги в Москве можно купить двухкомнатные апартаменты в новостройках.

Желающие увеличить жилую площадь должны обратиться в Фонд реновации, предварительно выбрав соответствующую квартиру. Дабы получить такую возможность люди сразу обязаны заплатить 100 тысяч рублей и подготовить все необходимые бумаги. Перечень документов опубликован на сайте Мосстройкомплекса. При приеме заявлений сотрудники Фонда реновации анализируют полученную информацию. Если больше нет желающих приобрести жилье, то человек в течение десяти дней становится собственником жилья, оплатив нужную сумму. При наличии конкурентов в количестве более двух, проводится аукцион.
Домбровский Сергей
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