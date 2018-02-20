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| | Японскому миллиардеру вернули 13 детей от суррогатных матерей

Японскому миллиардеру вернули 13 детей от суррогатных матерей

Сегодня, 17:10
Японский предприниматель Мицуоки Сигэте получит обратно 13 детей, которые были рождены суррогатными матерями в Таиланде. Информацией об этом поделились представители местных средств массовой информации.

Японскому миллиардеру вернули 13 детей от суррогатных матерей

 

Сигэта станет единственным обладателем родительских прав. Суд взял во внимание также и тот факт, что в прошлом предприниматель не демонстрировал никаких преступных наклонностей, при этом, обладал возможностью для воспитания такого количества детей. Миллиардер уже приготовил для них резиденцию с медсестрами и нянями. Находится она в Японии.

Полиция в 2014 году обнаружила в пригороде Бангкока кондоминиум, где содержались девять детей, возрастом от двух недель до двух лет. Помимо этого, с ними была суррогатная мама, находящаяся на седьмом месяце беременности. Отцом для всех них оказался Мицуоки Сигэта, 24-летний предприниматель из Японии. Предположительно он является сыном одного из богатейших людей Японии, основателя фирмы «Хикари Цусин» Ясумицу Сигэты.

Японскому миллиардеру вернули 13 детей от суррогатных матерей

 

Следствие постановило, что суррогатные матери родили японцу 19 детей. Шестерых он успел перевезти в Японию и Камбоджу, остальных же изъяли вплоть до решения суда. Правоохранительные органы подозревают, что Сигэта мог быть замешан в торговле людьми или органами, однако каких-либо доказательств этому найти так и не удалось.
Николай Офицеров
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