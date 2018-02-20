Бьюти-блогеры сделали из бровей рыбьи хвосты

Среди бьюти-блогеров в Сети популярность набирает новый тренд, основанный американкой по имени Худа Каттан, которая первая придала своим бровям форму, напоминающую рыбий хвост. Новый тренд подхватили остальные менее популярные блогеры.

С помощью ловких движений Худа разделила крайнюю часть своих бровей на две равные части, одна из которых смотрит вниз, а другая вверх. С помощью такой бесхитростной манипуляции бьюти-блогерша придала своим бровям очертания рыбьего хвоста. Снимок с нововведением, придуманным американкой, сразу же стал хитом в сети микроблогов Instagram. Однако, вскоре вскрылся обман, который заключался в том, что такую форму бровей Каттан сделала с помощью графического редактора на компьютере.

Александр Вест

Заметим, многие блогерши настолько загорелись идеей получить подобный вид для своих бровей, что своими силами стали пытаться добиться подобного эффекта. Отметим, что эффект рыбьего хвоста достигался бьюти-блогершами лишь с использованием карандаша, которым они дорисовывали часть «плавника».