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| | Собянин выделил гранты на обучение студентов-медиков по дефицитным специальностям

Собянин выделил гранты на обучение студентов-медиков по дефицитным специальностям

Сегодня, 17:00
Сергей Собянин проинформировал о старте программы «Школа профессионального роста». Образовательные учреждения Москвы получат гранты на обучение лучших студентов-медиков по дефицитным направлениям. Всего власти города выделят для этого более 140 миллионов рублей.

Собянин выделил гранты на обучение студентов-медиков по дефицитным специальностям

 

На совете правительственного аппарата Москвы глава столицы Сергей Собянин сообщил о внедрении проекта «Школа профессионального роста». Программа предусматривает предоставление грантов для федеральных медицинских вузов для подготовки лучших студентов по редким направлениям. Учащимся будет выделяться дополнительная стипендия в 25 тысяч рублей в месяц, после окончания вуза они обязаны будут отработать три года в больницах и поликлиниках столицы.

Всего на реализацию проекта будет выделено более 140 миллионов рублей. В числе образовательных учреждений-получателей гранта МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова.
Виктория Озерова
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