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| | Ростуризм рассчитывает на более 6 млн туристов в Крыму в этом году

Ростуризм рассчитывает на более 6 млн туристов в Крыму в этом году

Сегодня, 16:27
Олег Сафонов, являющийся главой Ростуризма, выразил надежду на то, что в нынешнем году территорию крымского полуострова посетят более 6 миллионов туристов. Данное предположение Сафонов высказал на очередном форуме «Открытый Крым» в Симферополе.

Ростуризм рассчитывает на более 6 млн туристов в Крыму в этом году

 

Глава Ростуризма заявил о том, что туристский сезон в прошлом году прошёл довольно успешно. По словам Сафонова, территорию Крыма в прошлом году посетили более 5,3 миллионов человек, а также выразил надежду на то, что в нынешнем году ситуация только улучшится, а также будет преодолена планка в 6 миллионов человек. Сафонов заметил, что не стоит сравнивать обнародованные статистические показатели по Крыму с данными о 2016 году, так как на рынке в тот момент не присутствовали довольно популярные среди россиян поездки в Египет и в Турцию.

Сафонов подчеркнул, что в госведомстве ведётся постоянный контроль ценовой ситуации на рынке туризма в Крыму. Основной задачей Ростуризма, по мнению Олега Сафонова, является понижение ценников на территории крымского полуострова с целью большей конкурентоспособности и увеличения числа туристов, посещающих республику.
Александр Вест
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