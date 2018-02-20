Власти Москвы пояснили, как приобрести жильё за доплату по реновации

На сайте столичного стройкомплекса появилась информация о том, как с помощью доплаты по реновации можно приобрести жильё в Москве. Размер доплаты можно узнать с помощью разницы старого и нового жилья, умноженной на цены одного квадратного метра.

Александр Вест

В опубликованном сообщении говорится о том, что нанимателям и собственникам, которые собираются взамен покупки равнозначного жилья могу напрямую обратиться в Московский фонд реновации для приобретения жилого помещения за определённую предоплату. Сразу после осмотра все участники данной программы должны оформить заявление в Фонде реновации на покупку желаемого помещения (жилого) взамен покупки в собственность равнозначного помещения. Заметим, согласно опубликованной информации, заявление следует подавать всем нанимателям и собственникам помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, который числится в программе реновации.Отметим, что в течение первых пяти дней после подачи заявления появятся дополнительные лица, претендующие на приобретение указанного жилого помещения, силами Фонда будет организован аукцион, в котором будут определены будущие владельцы лота.