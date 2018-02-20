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| | Заблудившийся таксист отвез девушку в Ногинск вместо Мичуринского проспекта

Заблудившийся таксист отвез девушку в Ногинск вместо Мичуринского проспекта

Сегодня, 16:09
На просторах социальных сетей обсуждают инцидент, в ходе которого таксист вместо пути домой устроил девушке настоящее турне по ближайшему Подмосковью. Понятное дело, что все это было не за бесплатно. Сам шофер ссылается на неисправный навигатор.

Заблудившийся таксист отвез девушку в Ногинск вместо Мичуринского проспекта

 

Как сообщается в ролике, которым поделилось публичное сообщество Mash на просторах «ВКонтакте», заблудившийся таксист изначально уехал в Ногинск вместо Мичуринского проспекта, куда и хотела попасть пассажирка.

Шофер подобрал девушку на проспекте Королева и собрался везти на запад Москвы, на Мичуринский. Навигатор, по какой-то причине, выбрал дорогу через Ногинск, что увеличило время маршрута более чем в три раза. Сам таксист признался потом, что полагался только на навигатор, ведь Москву он не знает вовсе.

Сколько девушка заплатила за это, без преувеличения, «турне» никто не сообщает. В комментариях общественность задается вполне резонным вопросом, сама девушка была в нетрезвом состоянии или спала. Никто не понимает, каким образом она сама не понимала, что ее таксист – современная интерпретация Сусанина.
Николай Офицеров
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