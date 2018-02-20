Заблудившийся таксист отвез девушку в Ногинск вместо Мичуринского проспекта

Как сообщается в ролике, которым поделилось публичное сообщество Mash на просторах «ВКонтакте», заблудившийся таксист изначально уехал в Ногинск вместо Мичуринского проспекта, куда и хотела попасть пассажирка.
Шофер подобрал девушку на проспекте Королева и собрался везти на запад Москвы, на Мичуринский. Навигатор, по какой-то причине, выбрал дорогу через Ногинск, что увеличило время маршрута более чем в три раза. Сам таксист признался потом, что полагался только на навигатор, ведь Москву он не знает вовсе.
Сколько девушка заплатила за это, без преувеличения, «турне» никто не сообщает. В комментариях общественность задается вполне резонным вопросом, сама девушка была в нетрезвом состоянии или спала. Никто не понимает, каким образом она сама не понимала, что ее таксист – современная интерпретация Сусанина.