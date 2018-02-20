Гостиницы в Москве оштрафовали на 6 млн рублей из-за завышения цен к ЧМ-2018

Официальные представители Роспотребнадзора поведали о том, что столичные отели и гостиницы были оштрафованы на общую сумму около 6 миллионов рублей за искусственное завышение цен в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018.

Александр Вест

Сотрудниками государственного ведомства были инициированы тщательные проверки более 600 хозяйствующих объектов, которые занимаются предоставлением гостиничных услуг. Заметим, что представители российского Федерального агентства по туризму занимаются мониторингом ценников на гостиничные номера, за которые клиенты не должны платить сумму, превышающую установленный правительством средний показатель. За декабрь прошлого года сотрудниками ведомства были выявлены завышения цен в 38 гостиницах, в январе число нарушителей сократилось до 12, тогда как в феврале искусственное завышение цен было обнаружено лишь в 9 подобных заведениях.Заметим, прежде чем Роспотребнадзор выписывает отелям и гостиницам подобные штрафы, от представителей Ростуризма им поступают официальные извещения с требованием снизить установленные расценки на номера.