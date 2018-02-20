EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля

Постоянные авиарейсы из Египта в Россию возобновятся уже в апреле. Представитель компании EgyptAir, глава совета директоров, Сафват Муссалема заявил, что регулярные авиа-сообщения из Москвы в Каир будут доступны при переходе на летнее расписание авиа-рейсов.

Ранее глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что необходимо вернуть сообщение между столицами как можно скорее и предполагал, что это должно случиться во второй половине февраля.Однако, по заявлению египетской стороны рейсы возобновят не раньше апреля. Такой подход кажется главе EgyptAir более качественным, нежели возобновление рейсов в феврале.Также, глава египетской компании заявил, что все политические и технические составляющие возобновления перелетов уже готовы. Таким образом, когда авиакомпании перейдут на летнее расписание полетов, планируется, что египетская сторона будет совершать 3 перелета, а российская 2 еженедельно.Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было остановлено после теракта в ноябре 2015 года.