EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля

Ранее глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что необходимо вернуть сообщение между столицами как можно скорее и предполагал, что это должно случиться во второй половине февраля.
Однако, по заявлению египетской стороны рейсы возобновят не раньше апреля. Такой подход кажется главе EgyptAir более качественным, нежели возобновление рейсов в феврале.
Также, глава египетской компании заявил, что все политические и технические составляющие возобновления перелетов уже готовы. Таким образом, когда авиакомпании перейдут на летнее расписание полетов, планируется, что египетская сторона будет совершать 3 перелета, а российская 2 еженедельно.
Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было остановлено после теракта в ноябре 2015 года.