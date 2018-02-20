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| | Суд Чувашии обязал заключенного вывести татуировки

Суд Чувашии обязал заключенного вывести татуировки

Сегодня, 15:28
В Чувашии Чебоксарский районный суд рассмотрел дело арестанта и обязал заключенного самостоятельно вывести татуировки в виде крестов фашистской Германии. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Суд Чувашии обязал заключенного вывести татуировки

 

По словам представителей Фемиды, мужчина нарушил законодательство России, запрещающее пропаганду националистических идей и унижение достоинства воинов, сражавшихся на поле боя с гитлеровскими захватчиками во времена Второй мировой войны. По мнению судей, арестант своими татуировками рекламировал фашистские принципы, против которых выступали наши предки. Правоохранители настоятельно рекомендовали заключенному самостоятельно вывести наколки подручными средствами.

Помимо ликвидации татуировок, арестанта заставили выплатить тысячу рублей штрафа. В февраля этого года в Государственной Думе РФ предложили закон об изменении меры ответственности лиц, пропагандирующих фашистскую символику и националистические идеи. Народные избранники рекомендуют не наказывать людей, если не доказана открытая и активная агитация.
Домбровский Сергей
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