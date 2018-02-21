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| | Дана Соколова считает, что на Земле мало мира

Дана Соколова считает, что на Земле мало мира

Сегодня, 02:30
Перспективная молодая певица Дана Соколова, входящая в состав российского лейбла Black StarMafia, давала интервью накануне выхода в свет своего нового альбома «Мыслепад». Данная пластинка появилась 20 февраля.

Дана Соколова считает, что на Земле мало мира

 

Дана Соколова и L’One рассказали о том, как они скучают по родственникам накануне выхода их совместной работы «Голоса». Девушка оставила отчий дом в 17 лет. Дана Соколова ездит по миру и переживает за родителей, которых видит крайне редко. Родственники L’One живут в Якутии, молодой человек лишь иногда навещает их, но хочет делать это чаще. Дана Соколова является оригинальной личностью в современном шоу-бизнесе. Она отлично справляется с поставленными перед ней задачами, схватывает все на лету и делает работу качественно. По словам L’One, его партнерше по композиции «Голоса» не нужно ничего долго объяснять, она все прекрасно понимает сама.

Песня «Голоса» рассказывает о близких людях, которых музыканты долго не видят. По словам Даны Соловой, она сильно отличается от коллег, так как не боится выглядеть белой вороной. Солистка полагает, что на Земле мало мира, поэтому ее композиции напоминают людям о добре, внимании и самостоятельности.
Домбровский Сергей
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