В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО

В Сети опубликовали любопытную информацию. В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования инопланетной цивилизации, НЛО и непосредственного контакта с инопланетянами. Это необычайное сообщение появилось на страницах авторитетного научного ресурса.

Сергей Денисов

Капсула Белого дома содержит доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно описи, ее оставил здесь 37 президент США Ричард Никсон.Ее примечательность в том, что она не просто рассказывает о том, что было в прошлом, но предоставляет факты и доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно информации, которая содержится в этой капсуле, примерно в 40-х годах ученые лаборатории в Нью-Мексико исследовали инопланетянина, которого смогли поймать военные из США.Они смогли вступить с ним в вербальный контакт и расспросить о других цивилизациях. В своем послании Ричард Никсон указал, что именно благодаря этому открытию США так быстро достигли технологического прогресса.