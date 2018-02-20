В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО

В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛОСегодня, 14:31
Капсула Белого дома содержит доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно описи, ее оставил здесь 37 президент США Ричард Никсон.
Ее примечательность в том, что она не просто рассказывает о том, что было в прошлом, но предоставляет факты и доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно информации, которая содержится в этой капсуле, примерно в 40-х годах ученые лаборатории в Нью-Мексико исследовали инопланетянина, которого смогли поймать военные из США.
Они смогли вступить с ним в вербальный контакт и расспросить о других цивилизациях. В своем послании Ричард Никсон указал, что именно благодаря этому открытию США так быстро достигли технологического прогресса.
NASA сейчас практически признает существование внеземной цивилизации. Американские ученые нашли доказательства существования инопланетян ещё в античные времена.
Американским ученым удалось вычислить возможную зону, где может существовать инопланетная жизнь. По их предположению, это могут быть те планеты, которые
Ученые нашли новые доказательства существования инопланетян. Исследователи Йельского университета провели анализы древних пород арагонита, добытого на