Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО

В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО

Сегодня, 14:31
В Сети опубликовали любопытную информацию. В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования инопланетной цивилизации, НЛО и непосредственного контакта с инопланетянами. Это необычайное сообщение появилось на страницах авторитетного научного ресурса.

В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО


Капсула Белого дома содержит доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно описи, ее оставил здесь 37 президент США Ричард Никсон.

Ее примечательность в том, что она не просто рассказывает о том, что было в прошлом, но предоставляет факты и доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно информации, которая содержится в этой капсуле, примерно в 40-х годах ученые лаборатории в Нью-Мексико исследовали инопланетянина, которого смогли поймать военные из США.

Они смогли вступить с ним в вербальный контакт и расспросить о других цивилизациях. В своем послании Ричард Никсон указал, что именно благодаря этому открытию США так быстро достигли технологического прогресса.
Сергей Денисов
Новости по теме
Ученые обнаружили доказательства существования инопланетян
Ученые обнаружили доказательства существования инопланетян

NASA сейчас практически признает существование внеземной цивилизации. Американские ученые нашли доказательства существования инопланетян ещё в античные времена.

Ученые обнаружили зону существования инопланетной расы
Ученые обнаружили зону существования инопланетной расы

Американским ученым удалось вычислить возможную зону, где может существовать инопланетная жизнь. По их предположению, это могут быть те планеты, которые

Ученые нашли новые доказательства существования инопланетян
Ученые нашли новые доказательства существования инопланетян

Ученые нашли новые доказательства существования инопланетян. Исследователи Йельского университета провели анализы древних пород арагонита, добытого на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости