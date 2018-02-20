В Краснодаре открывается выставка «Сферический планетарий»

«Эффект нахождения непосредственно во Вселенной удастся воссоздать с помощью компьютерной графики и музыкального сопровождения. Они помогают понять, каким образом происходит космическое явление», - отметили в местных средствах массовой информации организаторы выставки.
Они также добавили, что посетителям выставки будут показывать различные научно-фантастические и просветительские фильмы о космосе и всём, что с ним связано. В планетарии будут работать фотозоны «Летающая тарелка в Космосе», «Парад планет» и «Фото с пришельцем». Специально для детей будет открыт уголок творчества, носящий достаточно «говорящее» название «Я рисую Вселенную».
Попасть в планетарий сможет любой желающий уже с 22 февраля. Работать он будет каждый день с 12:00 до 20:00 кроме понедельника. Для детей младше трех лет вход бесплатный.