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| | В Краснодаре открывается выставка «Сферический планетарий»

В Краснодаре открывается выставка «Сферический планетарий»

Вчера, 21:40
Представители выставочного зала изобразительных искусств Краснодарского края рассказали о том, что начиная с 22 февраля по 23 марта будет работать «Сферический планетарий». В нем представят различные слайды и планетарные панорамы, имеющие чрезвычайно серьезный обучающий эффект.

В Краснодаре открывается выставка «Сферический планетарий»

 

«Эффект нахождения непосредственно во Вселенной удастся воссоздать с помощью компьютерной графики и музыкального сопровождения. Они помогают понять, каким образом происходит космическое явление», - отметили в местных средствах массовой информации организаторы выставки.

Они также добавили, что посетителям выставки будут показывать различные научно-фантастические и просветительские фильмы о космосе и всём, что с ним связано. В планетарии будут работать фотозоны «Летающая тарелка в Космосе», «Парад планет» и «Фото с пришельцем». Специально для детей будет открыт уголок творчества, носящий достаточно «говорящее» название «Я рисую Вселенную».

Попасть в планетарий сможет любой желающий уже с 22 февраля. Работать он будет каждый день с 12:00 до 20:00 кроме понедельника. Для детей младше трех лет вход бесплатный.
Николай Офицеров
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