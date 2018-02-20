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| | Юбка из надувного матраса и шляпа-соска поразили европейскую публику

Юбка из надувного матраса и шляпа-соска поразили европейскую публику

Сегодня, 12:28
В Лондоне многие зрители, посетившие Неделю моды, испытали смешанные чувства от коллекции одежды, представленной студентами дизайнерского колледжа под названием Central Saint Martins. Студенты подготовили коллекцию, состоящую из абсурдных вещей.

Юбка из надувного матраса и шляпа-соска поразили европейскую публику

 

Среди абсурдных одеяний, подготовленных начинающими дизайнерами, публику особо сразили такие изделия как: платье в виде соски и презерватива, в котором видны лишь ноги модели, шляпы и юбки из папье-маше, чехлы из цветной полупрозрачной ткани, прикрывающие моделей с ног до головы, юбка из надувного матраса, платья с тарелками, украшенные бахромой, юбки из сетки и другие. В рамках мероприятия London's BFC Show Space на дефиле многих зрителей также поразила модель, облачённая в надувной детский бассейн с отверстием для лица.

 

Некоторые модели показались на подиуме абсолютно обнажёнными, прикрывающими свою наготу с помощью зелёной коробки, а ко лбу других были прикреплены куклы куриц. Подобные изделия вызвали смешанные эмоции у зрителей шоу, которые двояко реагировали на подобные наряды.
Александр Вест
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