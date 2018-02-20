Юбка из надувного матраса и шляпа-соска поразили европейскую публику

Среди абсурдных одеяний, подготовленных начинающими дизайнерами, публику особо сразили такие изделия как: платье в виде соски и презерватива, в котором видны лишь ноги модели, шляпы и юбки из папье-маше, чехлы из цветной полупрозрачной ткани, прикрывающие моделей с ног до головы, юбка из надувного матраса, платья с тарелками, украшенные бахромой, юбки из сетки и другие. В рамках мероприятия London's BFC Show Space на дефиле многих зрителей также поразила модель, облачённая в надувной детский бассейн с отверстием для лица.
Некоторые модели показались на подиуме абсолютно обнажёнными, прикрывающими свою наготу с помощью зелёной коробки, а ко лбу других были прикреплены куклы куриц. Подобные изделия вызвали смешанные эмоции у зрителей шоу, которые двояко реагировали на подобные наряды.