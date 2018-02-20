Жерар Депардье переедет в Алжир

Французский актер Жерар Депардье заявил, что вскоре он переедет в Алжир на постоянное место жительства. Ранее звезда получил гражданство России и Бельгии, так как в его стране налоги отнимали у него всю прибыль.

Домбровский Сергей

По словам Жерара Депардье, Алжир великолепное африканское государство с отличной культурой, которое захватили «неграмотные» французы. Для актера Родиной является вся Земля. Депардье не разделяет мир на своих и чужих, он едет туда, где ему выгодно находиться. Ранее в России француза приняли с распростертыми объятиями. Депардье рассказывал о желании открыть свой бизнес в РФ. Теперь актер собирается переехать в одноименную столицу африканской страны Алжир. Он говорит об отличном климате этого государства, ведь звезда комедии об Астериксе и Обеликсе обожает тепло.Жерар Депардье живет везде понемногу. Французский актер называет себя человеком мира. Он выступал с критикой парижской политики, которая делает несчастными звезд-шоу бизнеса, поскольку забирает у них львиную долю заработанных на выступлениях денег.