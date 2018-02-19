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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Эксперт советует остерегаться сделок с офшорными структурами

Эксперт советует остерегаться сделок с офшорными структурами

Вчера, 18:39
Рынок акций РФ начал новую неделю на подъеме, сообщает Финмаркет. Российский рынок акций открылся в мажоре на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти. Европейские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за восстановлением рынка акций США. Американские биржевые индикаторы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам пятницы, существенно опустившись к концу торгов с внутридневных максимумов из-за политических новостей.

Благоприятная ситуация на рынке инвестиций может повлечь за собой повышенный интерес к сфере доверительного управления активами. Однако стоит обратить внимание, что недавно заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин опубликовал информационное письмо, где были упомянуты модели сотрудничества с брокером, которая не предполагает заинтересованности последнего в доходах клиента (управляющий получает вознаграждение только с доходов от управления имуществом и (или) фиксированную плату за управление, в то время как брокер получает вознаграждение за совершенные сделки). Кроме того, встречаются на рынке инвестиций и мошеннические схемы, поэтому перед тем, как доверить свои средства специалисту, удостоверьтесь в его надёжности.

Для обеспечения безопасности потенциальных инвесторов Президент Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций Дмитрий Солопов на днях дал корреспондентам рекомендации по выбору брокера и рассказал, как избежать мошеннических схем.

Перед тем, как принимать решения по приумножению своих средств через доверительное управление активами, морально подготовьтесь. Эксперт предупреждает - профессионалы, продающие услуги доверительного управления, как правило, обаятельны, они легко убеждают и располагают к себе. Как писали в СМИ ранее, VIP-клиенты, утверждающие, что они потеряли несколько миллионов в ООО «Норд Капитал» рассказывают, что фактический руководитель компании "Норд-Капитал" Яков Шляпочник, смог наладить с частью будущих клиентов даже приятельские отношения. Позднее этим инвесторам стало известно, что Национальная фьючерсная ассоциация в США установила запрет для Норд Капитала и Якова Шляпочника на проведение любых операций на американском рынке, кроме закрытия сделок.

Также Президент Ассоциации предостерегает: избегайте заключения договора с юридическим лицом, зарегистрированном в офшорах, так как это в 99% случаев приведёт к финансовым потерям. 9 Подобный случай также иллюстрирует инцидент в ООО «Норд Капитал», ранее озвученный в СМИ, с группой инвесторов, утверждающих, что сотрудники инвесткомпании убедили заключить их договор с офшорной Nord Capital Financial Services Ltd и Nord Сapital Financial Advisory Services LTD. В свою очередь, представители ООО «Норд Капитал» в СМИ свою связь с офшорными организациями отрицают. 

Кроме того, эксперт также отметил важность таких пунктов, как отзывы в Интернете, соответствие формата договора виду сделки, совпадение данных юридического лица с юридическим лицом той организации, с сотрудниками которой вы общаетесь.

Если вы попали в такую ситуацию, когда вы уже доверили брокеру или инвесткомпании средства, и не можете вернуть вложенные средства – отправляйте заявку на адрес save.depositor@gmail.com
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