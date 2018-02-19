Неизвестные герои: ЧВК для того и создаются, чтоб у нас было право на мирную жизнь

Гибель российский бойцов ЧВК, бок о бок с сирийскими товарищами попавших под удар американских ракет, вызвала немалый переполох в медиапространстве. Количество погибших человек, сам факт присутствия бойцов ЧВК в Сирии – все это широко обсуждалось и дало почву для пересудов. Особенно «старалась» так называемая либеральная прослойка, успевшая выразить недовольство и по поводу того, что служащие частных военных компаний находились на территории Сирии, и по поводу того, что их гибель умалчивают, не чествуя и их как героев, и одновременно по поводу того, что никакие они не герои. Много мнений, причем абсолютно противоречивых, появилось на фоне этой новости, однако одним из самых трезвых рассуждений стал постжурналиста ВГТРК Андрея Медведева, который он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Медведев уточнил, что он не знает, сколько точно членов ЧВК погибло от удара американцев, однако частные военные компании и создаются с расчетом на то, что подробности об их деятельности не поступают в широкий доступ. Причем журналист уточняет, что так работают ЧВК по всему миру, а отнюдь не только российские. «Граждане, которые сейчас вопят о том, что, дескать "позор нашей власти, ибо она умалчивает гибель наших в Сирии" – просто не понимают, по какому алгоритму работают ЧВК и для чего они создаются», – пишет Медведев. Его поддерживает Руслан Осташко, главный редактор сетевого журнала PolitRussia. По мнению Осташко, если кто-то считает, что прибегать к услугам ЧВК недостойно великой державы, то этот человек считает себя умнее, чем руководители США, Китая, Великобритании и России вместе взятые, а при этом является всего лишь «диванным экспертом».

При этом эксперты отмечают, что поведение либералов выглядит крайне странно. Журналист ВГТРК пишет: «Странно видеть, как одни и те же люди раньше орали дурниной о том, что война не дело солдата-срочника, что воевать должны профессионалы, а теперь они так же орут о том, что "какой ужас, у нас есть ЧВК, позор этой власти". Простите, так вы же вроде хотели, чтобы у нас воевали профи? Власть по вашей просьбе, фактически, и создала ЧВК. Нет?»

Аналогичное мнениепоявилось в Telegram-канале «Сепсис скепсисом». Его авторы уверены: на войне не место 18-летним солдатам-срочникам, которых отправляли под пули помимо их воли под страхом военного трибунала. Гораздо лучше, когда вместо этих вчерашних школьников с неприятелем сражаются взрослые, специально обученные люди. Причем это люди, которые понимают, за что они ведут бой. «В Сирии мы воюем не за Асада, а за свое будущее, за право нашей страны быть. Не собой быть. А просто быть. Существовать в мире», – пишет все тот же Медведев.

Он считает, что все погибшие в Сирии бойцы ЧВК, пусть даже широкой общественности неизвестны их имена, – это настоящие русские герои, которые сражались против терроризма за будущее нашей страны. И, несмотря на то, что это неизвестные герои, именно они и дают нам право на мирную жизнь.