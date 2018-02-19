Синоптики успокоили Ди Каприо, переживающего о морозах в Якутии

Синоптики успокоили представителей Леонардо Ди Каприо, беспокоящихся сильными морозами в Якутии. В регионе температура показывает -60 градусов.

Никита Готский

Работники Гидрометцентра понимают волнение звезды по такому поводу, но сообщают, что такой холод считается нормой для области. По словам синоптиков, изменения климата фиксируются довольно давно, каждый год становится все теплее. К примеру, зимой 2016/17 было очень тепло, слишком теплым является март минувшего года. Январь 2018 года ближе к норме за счет 2-й декады, когда стало холоднее почти на 5 градусов. Температура в -60 градусов не является чересчур низкой для Якутии. До этого представители актера заявили о холодах в -60 градусах в селе Оймякон в Сахе. По мнению представителей артиста, перемены климата несут большую угрозу для населения.Стоит отметить, что в Москве температура воздуха к концу недели может составить -20 градусов. Завтра столбик термометра опустится до -6. Более значимые холода могут начат ночью в среду, когда термометр покажет -15.