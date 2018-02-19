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| | Глава столичного Департамента образования рассказал о способах обратной связи с ведомством

Глава столичного Департамента образования рассказал о способах обратной связи с ведомством

Сегодня, 16:34

В студии радиостанции «Москва ФМ» гостил руководитель московского Департамента Исаак Калина, который рассказал о том, что его ведомство за последние годы стало более открытым. Так, он сообщил, что 7 лет назад, когда существовал ресурс «Обращение к руководителю департамента», каждый вечер там скапливалось порядка 100-150 вопросов, требовавших много времени на обработку. Именно поэтому, отметил Исаак Иосифович, было принято решение открыть всю «кухню» работы Департамента с целью предупреждать возникновение вопросов. Об этом сообщает портал «Только что».

Глава столичного Департамента образования рассказал о способах обратной связи с ведомством

 

Столичным Департаментом образования, по словам Исаака Калины, на постоянной основе проводятся открытые совещания. Организуются регулярные встречи с педагогами в формате передачи «Вопросы важные для всех» на телеканале МособрТВ. Интересно, что однажды во время прямой трансляции с аттестационной комиссии удалось выявить несоответствие директора одной из школ занимаемой должности — учитель напрямую сообщил об этом Исааку Калине. В завершении беседы гость студии подчеркнул, что конструктивная критика, которая приходит через подобные каналы открытой связи, всегда приветствуется.

 



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