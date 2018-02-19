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| | В Германии пара влюбленных задохнулась во время секса в машине

В Германии пара влюбленных задохнулась во время секса в машине

Сегодня, 16:01
На территории Германии полиция обнаружила в автомобиле мертвую голую пару влюбленных. По предварительным данным, пара включила двигатель в машине, чтобы согреться во время секса, но задохнулась.

В Германии пара влюбленных задохнулась во время секса в машине

 

Немецкая полиция в салоне автомобиля обнаружила голые мертвые тела 39-летнего мужчины и 44-летней женщины. Считается, что пара задохнулась после включения двигателя, чтобы согреться во время секса. Тела обнаружили в закрытом гараже в немецком городе Боттроп в Северном Рейне-Вестфалии, после того, как обеспокоенные родственники подали в розыск.

Следователи говорят, что голая пара, чьи имена не разглашаются, как оказалось, включила двигатель автомобиля, чтобы согреться, что привело к их удушению. Машинный двигатель работал в течение нескольких часов. На данный момент судмедэксперты пытаются установить, что именно произошло. В настоящий момент все свидетельства указывают на несчастный случай.
Светлана Славянская
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