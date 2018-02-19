В Германии пара влюбленных задохнулась во время секса в машине

На территории Германии полиция обнаружила в автомобиле мертвую голую пару влюбленных. По предварительным данным, пара включила двигатель в машине, чтобы согреться во время секса, но задохнулась.

Светлана Славянская

Немецкая полиция в салоне автомобиля обнаружила голые мертвые тела 39-летнего мужчины и 44-летней женщины. Считается, что пара задохнулась после включения двигателя, чтобы согреться во время секса. Тела обнаружили в закрытом гараже в немецком городе Боттроп в Северном Рейне-Вестфалии, после того, как обеспокоенные родственники подали в розыск.Следователи говорят, что голая пара, чьи имена не разглашаются, как оказалось, включила двигатель автомобиля, чтобы согреться, что привело к их удушению. Машинный двигатель работал в течение нескольких часов. На данный момент судмедэксперты пытаются установить, что именно произошло. В настоящий момент все свидетельства указывают на несчастный случай.