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От Редактора

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Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Участница шоу «Танцы» учила тамбовчан танцевать Vogue

Участница шоу «Танцы» учила тамбовчан танцевать Vogue

Сегодня, 16:07
Участница шоу «Танцы на ТНТ» Даша Ролик провела в Тамбове мастер класс. Девушка входит в пятерку лучших танцоров направления Vogue в пределах России.

Участница шоу «Танцы» учила тамбовчан танцевать Vogue

 

Начала Даша свой мастер класс с продолжительного монолога. Ведь еще совсем недавно совершенно никто не знал о существовании такого направления, как Vogue. Ролик рассказала о появлении стиля и об основных его составляющих. В основе стиля лежат четкие вращения руками. Этому Даша Ролик и уделила большую часть своего мастер класса.

Даша провела весьма продуктивное занятие с танцевальным коллективом «Ритм», который и до этого занимался изучением нового танцевального стиля. Но, несмотря на то, что ребята из «Ритма» и раньше танцевали в этом стиле, занятие со столичной знаменитостью оказались очень полезны.
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