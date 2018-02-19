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| | Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в Сети

Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в Сети

Сегодня, 15:24
В социальной сети появилось фото аномально высокого человека в кинотеатре и произвело неизгладимое впечатление на всех посетителей, которые заглянули на страничку к одному из шутников, который выложил фотографию.

Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в Сети


 

Два парня из Калифорнии вытрясли возле кассы кинотеатра свои карманы и поняли, что денег им хватает только на один билет. Друзья не растерялись. Один сел на плечи другого, затем раздобыли длинный плащ и пошли в кинозал смотреть нашумевший фильм «Черная пантера».

Всё бы у них получилось, если бы у народа не было гаджетов с камерами. Все принялись фотографировать аномально высокого человека. Обман шутников был раскрыт, и их выдворили из зала.

Фотографии тут же появились в Сети. Многие потешавшиеся поначалу, потом призадумались. Люди бывают разные. Некоторые страдают редкой болезнью - «гигантизмом», которая проявляется именно не отклонением в росте, а сопутствующими симптомами – нарушением координации мышечной деятельности человека.

Ажиотаж быстро стих, все сняли шляпу перед высокими людьми, которые не виноваты в том, что они высокие.
Сергей Денисов
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