Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в Сети

В социальной сети появилось фото аномально высокого человека в кинотеатре и произвело неизгладимое впечатление на всех посетителей, которые заглянули на страничку к одному из шутников, который выложил фотографию.

Сергей Денисов

Два парня из Калифорнии вытрясли возле кассы кинотеатра свои карманы и поняли, что денег им хватает только на один билет. Друзья не растерялись. Один сел на плечи другого, затем раздобыли длинный плащ и пошли в кинозал смотреть нашумевший фильм «Черная пантера».Всё бы у них получилось, если бы у народа не было гаджетов с камерами. Все принялись фотографировать аномально высокого человека. Обман шутников был раскрыт, и их выдворили из зала.Фотографии тут же появились в Сети. Многие потешавшиеся поначалу, потом призадумались. Люди бывают разные. Некоторые страдают редкой болезнью - «гигантизмом», которая проявляется именно не отклонением в росте, а сопутствующими симптомами – нарушением координации мышечной деятельности человека.Ажиотаж быстро стих, все сняли шляпу перед высокими людьми, которые не виноваты в том, что они высокие.