Ферги слишком сексуально спела гимн и разозлила американцев

Ферги слишком сексуально спела гимн и разозлила американцевСегодня, 14:46
Исполнительница все сделала по протоколу перед матчем всех звезд НБА. Однако ее экспромтное аранжирование взбесило добропорядочных квакеров, которым показалось, что певица издевается над национальной святыней.
На ее страничке в социальной сети разгорелась ожесточенная дискуссия. Порнушное исполнение государственного гимна развеселило молодежь, но обеспокоило отцов и дедов, которые увидели в этом «кощунство» над святыней.
Коллеги по сцене тоже выразили недоумение подобным исполнением и провидчиво заявили озабоченность, чтобы подобные эмоции не стали традицией исполнения «божественного текста».
Сама Ферги философски отнеслась к критике, которую молодые комментаторы озвучили пословицей: «Шакалы воют, а караван идет своей дорогой».
Ферги, известная американская певица, появилась в своем новом клипе в майке с Пушкиным и строчкой из его стихотворения, чем поразила многих своих фанатов.
Американская певица Ферги, подлинное имя которой Стейси Фергюсон, выпустила новый клип, в котором она поет в майке с изображением российского поэта Александра
Американская певица, актриса и дизайнер Ферги недавно заявила, что готовит к выпуску новый альбом. Дата выхода намечена на январь 2017 года.