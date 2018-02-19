Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Ферги слишком сексуально спела гимн и разозлила американцев

Ферги слишком сексуально спела гимн и разозлила американцев

Сегодня, 14:46
Американская певица Ферги спела национальный гимн Америки с сексуальным придыханием и очень разозлила добропорядочных американцев. Об этом они сказали ей в Twitter.

Ферги слишком сексуально спела гимн и разозлила американцев


Исполнительница все сделала по протоколу перед матчем всех звезд НБА. Однако ее экспромтное аранжирование взбесило добропорядочных квакеров, которым показалось, что певица издевается над национальной святыней.

На ее страничке в социальной сети разгорелась ожесточенная дискуссия. Порнушное исполнение государственного гимна развеселило молодежь, но обеспокоило отцов и дедов, которые увидели в этом «кощунство» над святыней.

Коллеги по сцене тоже выразили недоумение подобным исполнением и провидчиво заявили озабоченность, чтобы подобные эмоции не стали традицией исполнения «божественного текста».

Сама Ферги философски отнеслась к критике, которую молодые комментаторы озвучили пословицей: «Шакалы воют, а караван идет своей дорогой».
Сергей Денисов
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