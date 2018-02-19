Ферги слишком сексуально спела гимн и разозлила американцев

Американская певица Ферги спела национальный гимн Америки с сексуальным придыханием и очень разозлила добропорядочных американцев. Об этом они сказали ей в Twitter.

Сергей Денисов

Исполнительница все сделала по протоколу перед матчем всех звезд НБА. Однако ее экспромтное аранжирование взбесило добропорядочных квакеров, которым показалось, что певица издевается над национальной святыней.На ее страничке в социальной сети разгорелась ожесточенная дискуссия. Порнушное исполнение государственного гимна развеселило молодежь, но обеспокоило отцов и дедов, которые увидели в этом «кощунство» над святыней.Коллеги по сцене тоже выразили недоумение подобным исполнением и провидчиво заявили озабоченность, чтобы подобные эмоции не стали традицией исполнения «божественного текста».Сама Ферги философски отнеслась к критике, которую молодые комментаторы озвучили пословицей: «Шакалы воют, а караван идет своей дорогой».