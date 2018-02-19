Жительница Египта бросила мужа из-за шаурмы

Жительница Египта приняла решение о разводе со своим супругом после того, как тот отказался купить ей шаурму. Кажущаяся мелочной проблема, на самом деле, гораздо глубже. Информация появилась в местных СМИ.

Николай Офицеров

», - утверждает женщина, отмечая, что супруг заявил ей, как сильно ненавидит ходить куда-либо, ведь для него это «пустая трата денег», а потому и жена должна придерживаться тех же порядков, но женщину это перестало устраивать.Спустя всего лишь 40 дней после свадьбы женщина впервые уговорила супруга выйти с ней на прогулку. Во время прогулки она попросила купить шаурмы, ведь девушка проголодалась. Скупердяй, однако, отказался и заявил, что купил девушке сок. Этого мужчине показалось более чем достаточно. Более того, после этого он обвинил девушку в меркантильности и устроил ей скандал. Женщина после этого решила окончательно вернуться к родителям и в тот же день подала заявление на развод. Суд рассмотрит заявление в ближайшие несколько недель.Стоит отметить, что Египет официально признан арабским государством, где к женщинам зафиксировано худшее отношение среди прочих держав с аналогичным политическим и общественным устоем.