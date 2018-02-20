Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут не ранее середины марта

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут не ранее середины мартаСегодня, 05:20
Местные СМИ сообщили, что в мэрии Екатеринбурга на утреннем совещании была озвучена приблизительная дата сноса башни - 23 февраля. Однако, 23 не точная дата сноса ветхой телебашни. Однозначный срок сноса этого объекта пока что не известен. Точно известно лишь то, что это событие состоится не ранее середины марта.
На время демонтажа башни будет приоставновлена работа метрополитена. В частности, заблокирована станция метро "Геологическая", находящаяся вблизи башни.
Высота башни составляет 220 метров и находится этот гигант в центре Екатеринбурга. Телебашня является одной из самых известных достопримечательностей города. Строительство здания началось в 1983 году и планы были грандиозными, на это место намечалось перенести все телерадиокоммуникации города. Однако, активно строительство велось только до 1989 года, и после, в 1991 году было остановлено и заморожено из-за отсутствия денежных средств.
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