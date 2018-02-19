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От Редактора

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| | Федор Павло-Андреевич провел в Лондоне акцию в поддержку геев Чечни

Федор Павло-Андреевич провел в Лондоне акцию в поддержку геев Чечни

Сегодня, 13:48
Русско-Бразильский художник Федор Павлов-Андреевич устроил в Лондоне акцию в поддержку сексуальных меньшинств Чечни. Его завернули в ковер и подвесили на пять часов над лондонской мостовой, возле галереи Gazelli Art House.

Федор Павло-Андреевич провел в Лондоне акцию в поддержку геев Чечни

 

Федор отметил, что именно такие ковры в исламе верующие используют для молитв. В такие же ковры заворачивают умерших. Таким неординарным способом деятель культуры решил поддержать представителей ЛГБТ Чеченской республики.

Пятичасовое подвешивание Павлова-Андреевича снимали журналисты BBC. Напомним, что с 2017 многие издания начали писать о преследовании и расправе над геями, которые устраивают в Чечне.

Также стоит отметить, что Россия занимает 48 место в рейтинге стран по обеспечению прав сексуальных меньшинств. Таким образом, Россия считается одной из самых гомофобных стран мира.
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