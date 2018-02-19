Федор Павло-Андреевич провел в Лондоне акцию в поддержку геев Чечни

Русско-Бразильский художник Федор Павлов-Андреевич устроил в Лондоне акцию в поддержку сексуальных меньшинств Чечни. Его завернули в ковер и подвесили на пять часов над лондонской мостовой, возле галереи Gazelli Art House.

Федор отметил, что именно такие ковры в исламе верующие используют для молитв. В такие же ковры заворачивают умерших. Таким неординарным способом деятель культуры решил поддержать представителей ЛГБТ Чеченской республики.Пятичасовое подвешивание Павлова-Андреевича снимали журналисты BBC. Напомним, что с 2017 многие издания начали писать о преследовании и расправе над геями, которые устраивают в Чечне.Также стоит отметить, что Россия занимает 48 место в рейтинге стран по обеспечению прав сексуальных меньшинств. Таким образом, Россия считается одной из самых гомофобных стран мира.