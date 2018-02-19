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| | Тайные послания маленькой девочки к умершему деду растрогали соцсети

Тайные послания маленькой девочки к умершему деду растрогали соцсети

Сегодня, 13:41
Маленькая девочка, которая не умеет еще писать от руки, а только нажимает кнопки смартфона, написала за год несколько десятков писем к своему умершему деду. Об этой эпистолярной литературе своим подписчикам в Twitter поведал английский радиоведущий Джеймс О'Брайен, чем растрогал всех комментаторов.

Тайные послания маленькой девочки к умершему деду растрогали соцсети


 

Дочка радиоведущего взяла смартфон и закрылась на чердаке старого дома. Оттуда она написала первое письмо умершему деду. Получился очень проникновенный текст. Искренность ребенка в коммуникациях с покойником настолько потрясла пользователей соцсетей, что последние прослезились и «лайкнули» письма аж 119 тысяч раз.

О'Брайен сделал скрины текстов и выложил их для всеобщего обозрения. Тексты ребенка, действительно, пронзительные. Дед в жизни девочки занимал гораздо больше места, чем отец, мать, тетка и бабушка. Она ему так и пишет: «Роберт, лучше бы они умерли все, а ты бы остался».

Десятилетняя дочь радиожурналиста имеет пытливый характер и задает вопросы деду: «Как там на небесах?», «Не обижают ли ангелы?». Комментаторы полагают, что, если девочка вырастет, то она непременно начнет зарабатывать деньги литературой.
Сергей Денисов
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