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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы

Сегодня, 13:28
Две московские больницы получили правительственные награды за высококачественную работу. Гранты получили детская поликлиника №132 и диагностический центр №3.

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы

 

Две столичные клиники получили денежные гранты от местных властей за успешное создание комфортной среды и хорошее качество обслуживания людей. Общий размер выплаченных материальных средств составил 15 миллионов рублей. Чиновники сообщают, что правительство трудится над улучшением доступности и качества первичной врачебной помощи в больницах столицы, а также и над созданием положительных условий нахождения в них.

Комфортная среда для пациентов в московских клиниках складывается с учетом советов людей, а также при помощи разных форм обратной связи. Жители мегаполиса могут оставить собственные пожелания или указать на проблему при помощи интернета.
Никита Готский
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