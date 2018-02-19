Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы

Две московские больницы получили правительственные награды за высококачественную работу. Гранты получили детская поликлиника №132 и диагностический центр №3.

Никита Готский

Две столичные клиники получили денежные гранты от местных властей за успешное создание комфортной среды и хорошее качество обслуживания людей. Общий размер выплаченных материальных средств составил 15 миллионов рублей. Чиновники сообщают, что правительство трудится над улучшением доступности и качества первичной врачебной помощи в больницах столицы, а также и над созданием положительных условий нахождения в них.Комфортная среда для пациентов в московских клиниках складывается с учетом советов людей, а также при помощи разных форм обратной связи. Жители мегаполиса могут оставить собственные пожелания или указать на проблему при помощи интернета.