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| | Мать режиссера Кирилла Серебрянникова умерла в Ростове

Мать режиссера Кирилла Серебрянникова умерла в Ростове

Сегодня, 13:17
Мать арестованного режиссера Кирилла Серебрянникова, Ирина Александровна Литвин скончалась в Ростове-на-Дону после длительной болезни.

Мать режиссера Кирилла Серебрянникова умерла в Ростове

 

Мать скандального деятеля культуры всю жизнь проработала в школе и целиком посвятила себя детям. Именно она привила сыну любовь к искусству и театру. Пока не известно, удастся ли обвиняемому в хищении государственных средств Кириллу Серебрянникову попасть на похороны.

Напомним, Серебрянников был арестован на съемках фильма и подозревается в хищении более чем 60 миллионов рублей. Тем не менее, создатели фильма о Викторе Цое заявили, что сумели закончить съемки без участия Серебрянникова. Также без его участия прошла премьера его спектакля «Нуреев» в Большом театре.

В данный момент режиссер находится под домашним арестом в своей квартире в Москве и пока не известно, разрешат ли ему выехать на похороны в Ростов.
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