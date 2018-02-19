Мать режиссера Кирилла Серебрянникова умерла в Ростове

Мать арестованного режиссера Кирилла Серебрянникова, Ирина Александровна Литвин скончалась в Ростове-на-Дону после длительной болезни.

Мать скандального деятеля культуры всю жизнь проработала в школе и целиком посвятила себя детям. Именно она привила сыну любовь к искусству и театру. Пока не известно, удастся ли обвиняемому в хищении государственных средств Кириллу Серебрянникову попасть на похороны.Напомним, Серебрянников был арестован на съемках фильма и подозревается в хищении более чем 60 миллионов рублей. Тем не менее, создатели фильма о Викторе Цое заявили, что сумели закончить съемки без участия Серебрянникова. Также без его участия прошла премьера его спектакля «Нуреев» в Большом театре.В данный момент режиссер находится под домашним арестом в своей квартире в Москве и пока не известно, разрешат ли ему выехать на похороны в Ростов.