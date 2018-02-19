Дочь донора спермы нашла 40 родственников

Жительница Орландо, США, Кианни Арройо с 21 года ищет своих единокровных братьев и сестер. Отец девушки был донором спермы, и за пять лет розыска ей удалось отыскать 40 родственников в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Виктория Озерова

Кианни Арройо проживает со своей мамой в Орландо. Как только девушке исполнился 21 год, она решила выяснить, кто ее отец, и есть ли у нее родня. Оказалось, что ее зачатие произошло при помощи спермы от донора. За пять лет поисков, Кианни разыскала целых 40 своих единокровных родственников. Одна из ее сестер младше ее на год и проживает на той же улице. Девушки часто общаются и понимают друг друга с полуслова. Остальные братья и сестры Арройо проживают в нескольких странах мира, в том числе и в Новой Зеландии и Австралии.Виделась Киани и со своим биологическим отцом, девушка считает его «крутым». Родители во всем поддерживают девушку и даже присутствовали в салоне, когда она делала первую татуировку.