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От Редактора

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| | Трансгендер решил снова стать мужчиной после терапии по смене пола

Трансгендер решил снова стать мужчиной после терапии по смене пола

Сегодня, 12:34
Почти год назад житель Великобритании Джеймс Коэн захотел стать женщиной по имени Кара, но теперь передумал.

Трансгендер решил снова стать мужчиной после терапии по смене пола

 

Восемь месяцев назад 36-летний британец заявил своей жене, что не хочет быть мужчиной, а чувствует себя женщиной. Возлюбленная не оценила его желание, но поддержала. На протяжении этого времени Джеймс носил платье, парик, косметику и проходил гормональную терапию.

Его жена вместе с детьми ушла к другому мужчине, но не перестала поддерживать связь с бывшим мужем. Теперь же Джеймс Коэн заявил, что больше не желает быть женщиной. Он перестал носить женскую одежду, прервал курс гормональной терапии и отрастил бороду.

В сети интернет тут же начались нападки на Коэна и обвинения в лицемерии, в основном, со стороны других трансгендеров. Сам же британец объясняет это тем, что больше не чувствует себя женщиной. Он предпочитает не относить себя ни к одному из двух полов.
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