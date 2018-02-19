Трансгендер решил снова стать мужчиной после терапии по смене пола

Почти год назад житель Великобритании Джеймс Коэн захотел стать женщиной по имени Кара, но теперь передумал.

Восемь месяцев назад 36-летний британец заявил своей жене, что не хочет быть мужчиной, а чувствует себя женщиной. Возлюбленная не оценила его желание, но поддержала. На протяжении этого времени Джеймс носил платье, парик, косметику и проходил гормональную терапию.Его жена вместе с детьми ушла к другому мужчине, но не перестала поддерживать связь с бывшим мужем. Теперь же Джеймс Коэн заявил, что больше не желает быть женщиной. Он перестал носить женскую одежду, прервал курс гормональной терапии и отрастил бороду.В сети интернет тут же начались нападки на Коэна и обвинения в лицемерии, в основном, со стороны других трансгендеров. Сам же британец объясняет это тем, что больше не чувствует себя женщиной. Он предпочитает не относить себя ни к одному из двух полов.