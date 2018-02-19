Треть россиян выступила против запрета на показ фильма «Смерть Сталина»

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди жителей России, узнав их мнение о скандальной картине «Смерть Сталина». Как оказалось, треть населения считают неправильным отзыв разрешения на показ данного фильма.

Пойда Анна

В соответствии с полученными результатами, о фильме «Смерть Сталина», вышедшем на экраны в прошлом году, были осведомлены 65% респондентов, при этом 14% населения целенаправленно искали информацию о нем. Кроме того, 3% россиян откровенно сообщили, что уже видели запрещенную картину, а 35% узнали о ней впервые благодаря опросу.Свою известность лента преимущественно получила из-за запрета, введенного на его демонстрацию в кинотеатрах, расположенных на территории РФ, поскольку в ней саркастически высмеивается образ Сталина, тем самым позоря всю власть в СССР.