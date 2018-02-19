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От Редактора

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Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Московский зоопарк преподнес подарки животным в виде игрушек с мясом и сеном

Московский зоопарк преподнес подарки животным в виде игрушек с мясом и сеном

Вчера, 23:30
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что они закупили своим питомцам много игрушек, содержащих внутри себя мясо и сено.

Московский зоопарк преподнес подарки животным в виде игрушек с мясом и сеном

 

Сотрудники зоопарка решили развлечь своих животных, они привезли им интересные игрушки с сюрпризами. Это большие шары, внутри начиненные мясом или сеном, которое животные будут с интересом доставать и кушать. Например, белым медведям и львам достались силиконовые шары с мясом, а копытным животным шары с дыркой по центру, в которой находится сено. Также для хищников были закуплены игрушки в виде животных или мешков с мясом, чтобы животные не теряли свой инстинкт охотников.

Отметим, что Московский зоопарк был основан еще в 1864 году, он стал самым первым зоопарком в России. На данный момент там проживает более восьми тысяч животных.
Пелагея Лебединская
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