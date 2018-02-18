В Новочеркасске наблюдали аномальное явление - снежную грозу

В Ростовской области жители города Новочеркасск ночью наблюдали необычное, даже аномальное, явление – снежную грозу.

Дарья Осенина

Порывы снега вместе с громом и молнией очень редкое явление, которое довелось в ночь с 17 на 18 февраля пережить россиянам. Привычные к такому виду атмосферных происшествий страны Канада, Скандинавия, северные штаты США не удивились бы. Жителям России такое явление доводилось видеть лет десять тому назад.Странной особенностью этого явления было то, что соседние города не пережили такого же. Только Новочеркасск был центром событий. Некоторые жители усели заснять, как сквозь сильные порывы снега было видно мерцание молнии и слышно грохот грома.