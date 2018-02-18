В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | В Новочеркасске наблюдали аномальное явление - снежную грозу

В Новочеркасске наблюдали аномальное явление - снежную грозу

Вчера, 22:05
В Ростовской области жители города Новочеркасск ночью наблюдали необычное, даже аномальное, явление – снежную грозу.

В Новочеркасске наблюдали аномальное явление - снежную грозу

 

Порывы снега вместе с громом и молнией очень редкое явление, которое довелось в ночь с 17 на 18 февраля пережить россиянам. Привычные к такому виду атмосферных происшествий страны Канада, Скандинавия, северные штаты США не удивились бы. Жителям России такое явление доводилось видеть лет десять тому назад.

Странной особенностью этого явления было то, что соседние города не пережили такого же. Только Новочеркасск был центром событий. Некоторые жители усели заснять, как сквозь сильные порывы снега было видно мерцание молнии и слышно грохот грома.
Дарья Осенина
Новости по теме
В Воронеже наблюдали удивительное явление на небе
В Воронеже наблюдали удивительное явление на небе

Жители Воронежа заметили и успели сфотографировать удивительно оптическое явление в ночном небе.

Жители столицы ночью 22 июня наблюдали полярное сияние
Жители столицы ночью 22 июня наблюдали полярное сияние

Этой ночью интернет заполонили фотографии очевидцев северного сияния. Это редкое и удивительное явление можно было увидеть над Москвой и территорией Юга России.

Жители Казахстана наблюдали необычное небесное явление
Жители Казахстана наблюдали необычное небесное явление

В ночь со 2 на 3 сентября жители Западного Казахстана наблюдали необычное небесное явление.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости