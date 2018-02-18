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| | В Воронеже местный житель предлагает свой план строительства метро

В Воронеже местный житель предлагает свой план строительства метро

Вчера, 21:01
Житель Воронежа предлагает инновационный проект сооружения метро в городе. По его мнению, нужно илити по московской кольцевой дороге и применять имеющиеся сети.
 

В Воронеже местный житель предлагает свой план строительства метро

 

По материалам проекта мужчины, властям необходимо достроить участок от ВАСТ до Березовой Рощи с мостом через местную реку, а также еще несколько пунктов подземки. Также он предлагает построить новые наземные платформы,т очки высадки, провести электричество во все участки железной дороги, еще не электрофицированные, привязать большую часть маршрутов в станциям начальных наземных линий метро.

Проектировщик считает, полное кольцо поезд сможет проходить всего за 40-45 минут, а пассажир, соответственно, проедет от крайней южной до крайней северной точки за 20 минут. Весь транзит можно вывести на внешние железнодорожные контуры, что разгрузит в значительной мере автомобильные дороги внутри Воронежа. Люди с недоверием относятся к такому проекту. Они просто не верят, что в городе когда-то появится метро.

Никита Готский
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