Эксперты рассказали о правильном режиме питания во время беременности

Большинство учёных сходятся на том, что во время беременности почти вся энергия женского организма уходит на поддержание плода в здоровом состоянии. Учитывая это, беременным очень важно следить за своим питанием, подбирая только правильную еду и соблюдая строгую диету.

В своём большинстве специалисты советуют в львиную долю своего рациона ввести варенную, тушенную, а так же богатую на минералы и витамины еду. Не стоит употреблять жареную пищу, а также переедать и употреблять алкогольные напитки.Специалисты в данной области предоставили список еды, нежелательной для употребления беременным женщинам. В этот перечень входят: сыр с плесенью, мясо недостаточной обжарки, сырые яйца, крепкий кофе, сырое мясо, рыба и грибы. Если говорить о приправах, то не рекомендуются острые специи, например, черный или красный перец. Фастфуд и газировки в равной степени вредят организму женщины и ребёнка, поэтому от них тоже стоит отказаться.