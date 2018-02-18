Эксперты рассказали о правильном режиме питания во время беременности

В своём большинстве специалисты советуют в львиную долю своего рациона ввести варенную, тушенную, а так же богатую на минералы и витамины еду. Не стоит употреблять жареную пищу, а также переедать и употреблять алкогольные напитки.
Специалисты в данной области предоставили список еды, нежелательной для употребления беременным женщинам. В этот перечень входят: сыр с плесенью, мясо недостаточной обжарки, сырые яйца, крепкий кофе, сырое мясо, рыба и грибы. Если говорить о приправах, то не рекомендуются острые специи, например, черный или красный перец. Фастфуд и газировки в равной степени вредят организму женщины и ребёнка, поэтому от них тоже стоит отказаться.