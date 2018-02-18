Жители Брянска рассказали о дороге-призраке

Жители улицы Романа Брянского уже привыкли ходить по вытоптанным ими тропинкам. Теперь, когда начали строительство новой дороги, пешеходам приходится изменить свои привычные маршруты. Быстро привыкнуть людям не удастся.
«Брянскавтодор» медлит с открытием дороги, хоть и разместили уже некоторые дорожные знаки, правила дорожного движения соблюдать тяжело. Люди в недоумении, кто и как будет отвечать, в случае аварийной ситуации. Ведь поставленные знаки и дорожный переход размещены в несоответствии, потому что дорога ещё не закончена и производить движения по ней с соблюдением всех правил дорожного движения невозможно.