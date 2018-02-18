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| | В Омске супруги открыли магазин необычных подарков от мастеров

В Омске супруги открыли магазин необычных подарков от мастеров

Вчера, 20:35
Омская пара открыла магазин, где продает необычную продукцию. Там можно купить эксклюзивные продукты питания, а также предметы вышивки и изделия из кожи.

В Омске супруги открыли магазин необычных подарков от мастеров

 

Михаил и Кристина Черняк умеют и любят работать руками. Женщина занимается вышиванием, ее супруг производит изделия из кожи. Также они изготовляют необыкновенное варенье, арахисовую пасту и шоколад, вкус которого редко где встретишь. Они предлагают горожанам купить их товары или создавать их самостоятельно. Сейчас пара работает с местными умельцами, но далее собирается завести сотрудничество и с иными российскими городами. Специалист ы всегда находятся в поиске чего-то нового и интересного, поэтому рады знакомству с другими талантами, которые внесут свою лепту в полезное дело.

В Омске супруги открыли магазин необычных подарков от мастеров

 

Студия для творчества и магазин находится на Комарова. Предприятие «В Месте» является не только площадкой для мастер-классов пары и работ, но и пригласило иных омских мастеров. Теперь там целая мастерская и маркет необычных товаров.
Никита Готский
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