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| | Порноактриса променяла работу на защиту прав женщин

Порноактриса променяла работу на защиту прав женщин

Вчера, 18:33
Известная в сфере порнобизнесса 22-летняя актриса, работающая под псевдонимом Белль Нокс, готова встать на защиту женщин, поскольку она сама прекрасно знакома с их притеснением в мире мужчин. Девушка, носящая имя Мириам Уикс, откровенно рассказала историю своей жизни.

Порноактриса променяла работу на защиту прав женщин

 

По словам Мириам, в возрасте 18 лет она лелеяла мечту учиться в престижной юридической школе, однако у ее родителей не было 60 тысяч долларов, необходимых для оплаты. Тогда юная красавица решила самостоятельно заработать необходимую сумму, попав в порно-бизнесс.

Свой первый в жизни сексуальный опыт Белль запомнила на всю жизнь, поскольку ее подвергли жесткому доминированию и насилию, именно в тот момент она убедилась в правильности своих намерений, заключающихся в получении юридического образования в сфере прав женщин, дабы защищать их от подобных ситуаций.
Пойда Анна
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