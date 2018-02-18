Пробка в центре Воронежа остановила БТР и гаубицы

Жители Воронежа заприметили в центре города ставшую в пробке военную технику: гаубицы и БТР. Машины держали путь к улице Свободы мимо остановки Кольцовская, где и были замечены горожанами.

Этот инцидент сучился 18 февраля нынешнего года и шокировал местных жителей. Естественно, материалы видео и фотосъемок людей, увидевших технику на улицах города, сразу же разошлись по просторам интернета с помощью социальных сетей. Некоторые выразили свои догадки в адрес причины появления техники у остановки Кольцовская.

Дарья Осенина

Одни считают, что техника едет на полигон, чтобы начать учения, другие решили, что президент России Владимир Путин таким образом готовится к выборам, третьи думают, что подготовку ко Дню защиты Отечества уже следует начать, и перегон техники тому доказательство.