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| | Пробка в центре Воронежа остановила БТР и гаубицы

Пробка в центре Воронежа остановила БТР и гаубицы

Вчера, 18:01
Жители Воронежа заприметили в центре города ставшую в пробке военную технику: гаубицы и БТР. Машины держали путь к улице Свободы мимо остановки Кольцовская, где и были замечены горожанами.

Пробка в центре Воронежа остановила БТР и гаубицы

 

Этот инцидент сучился 18 февраля нынешнего года и шокировал местных жителей. Естественно, материалы видео и фотосъемок людей, увидевших технику на улицах города, сразу же разошлись по просторам интернета с помощью социальных сетей. Некоторые выразили свои догадки в адрес причины появления техники у остановки Кольцовская.

 

Одни считают, что техника едет на полигон, чтобы начать учения, другие решили, что президент России Владимир Путин таким образом готовится к выборам, третьи думают, что подготовку ко Дню защиты Отечества уже следует начать, и перегон техники тому доказательство.
Дарья Осенина
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