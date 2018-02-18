В Сыктывкаре несовершеннолетняя публиковала свои откровенные фото в Сети

Не достигшая 18-летия жительница Сыктывкара публикует в соцсетях свои интимные фотоснимки. Так она пытается заработать на жизнь.

Никита Готский

Несовершеннолетняя девушка, в настоящее время проживающая в Сыктывкаре, занимается публикацией в Instagram и Telegram. В данных социальных сетях у девушки несколько тысяч подписчиков, им она демонстрировала очень откровенные изображения с личным участием.По словам горожан, знакомых с ситуацией, девочка прежде проживала в деревне, в город она переехала получать образование. Она не располагает большими денежными средствами, поэтому зарабатывает своим телом. Она не считает, что торгует детской порнографией, называя свою деятельность «искусством». Она удалила личный профиль в Instagram после того, как ее снимки попали в один из пабликов в «ВКонтакте».