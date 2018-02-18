Семьи погибших в крушении Ан-148 получат денежные компенсации

В результате авиакатастрофы самолёта Ан-148 на территории Московской области погиб 71 житель России. Власти Москвы, Оренбургской области и страховые компании Саратовской авиалинии обязываются выплатить компенсации семьям и родственникам погибших.

Дарья Осенина

Из бюджета восьми регионов уже выплачено больше девяти миллионов рублей семьям погибших. На борту самолёта в момент крушения находились шесть членов экипажа, остальные 65 человек жители России. Лайнер следовал из аэропорта «Домодедово» в город Орск. Но, не успев даже покинуть территорию Московской области, исчез с радаров. Как выяснилось позже, самолёт разбился.Причины выясняются инспекторами по расследованию авиакатастроф. Так как самолёт Ан-148 общая разработка Российских и Украинских авиастроителей, в Россию был приглашён представитель Украины для помощи в расследовании авиа-крушения.