В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Семьи погибших в крушении Ан-148 получат денежные компенсации

Семьи погибших в крушении Ан-148 получат денежные компенсации

Вчера, 17:39
В результате авиакатастрофы самолёта Ан-148 на территории Московской области погиб 71 житель России. Власти Москвы, Оренбургской области и страховые компании Саратовской авиалинии обязываются выплатить компенсации семьям и родственникам погибших.

Семьи погибших в крушении Ан-148 получат денежные компенсации

 

Из бюджета восьми регионов уже выплачено больше девяти миллионов рублей семьям погибших. На борту самолёта в момент крушения находились шесть членов экипажа, остальные 65 человек жители России. Лайнер следовал из аэропорта «Домодедово» в город Орск. Но, не успев даже покинуть территорию Московской области, исчез с радаров. Как выяснилось позже, самолёт разбился.

Причины выясняются инспекторами по расследованию авиакатастроф. Так как самолёт Ан-148 общая разработка Российских и Украинских авиастроителей, в Россию был приглашён представитель Украины для помощи в расследовании авиа-крушения.
Дарья Осенина
Новости по теме
Семьям погибших людей в Ан-148 будут выплачены компенсации
Семьям погибших людей в Ан-148 будут выплачены компенсации

Семьи ушедших из жизни людей из-за крушения самолета Ан-148 получат финансовую компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Семьям погибших при крушении Ан-148 помогут рассчитаться с кредитами и оплатить обучение
Семьям погибших при крушении Ан-148 помогут рассчитаться с кредитами и оплатить обучение

Семьям погибших при крушении Ан-148 помогут погасить банковские кредиты и оплатить обучение детей, оставшихся без обоих или одного родителей. Об этом в

Собянин издал указ о помощи семьям погибших при крушении Ту-154
Собянин издал указ о помощи семьям погибших при крушении Ту-154

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, чтобы помогли семьям погибших при крушении Ту-154. Самолёт Минобороны РФ упал над Чёрным морем.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости