В центре Ростова-на-Дону закрыли незаконный киоск с сухофруктами.

Полицейские Ростова провели очередной рейд и проинспектировали торговые точки города. В ходе проверки правоохранители обнаружили, что продавец и хозяин киоска на Буденновском проспекте не имеют разрешения на торговлю. В ассортименте торговой точки были орехи, сухофрукты. Правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении нарушителей. Информацию предоставили пресс-представители администрации донской столицы.
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