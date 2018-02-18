В центре Ростова-на-Дону закрыли незаконный киоск с сухофруктами.

В центре Ростова-на-Дону закрыли незаконный киоск, торгующий сухофруктами. Подобных ларьков и палаток в донской столице очень много и большинство из них захламляют улицы и мешают пешеходам свободно передвигаться.

Дарья Светозарова

Полицейские Ростова провели очередной рейд и проинспектировали торговые точки города. В ходе проверки правоохранители обнаружили, что продавец и хозяин киоска на Буденновском проспекте не имеют разрешения на торговлю. В ассортименте торговой точки были орехи, сухофрукты. Правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении нарушителей. Информацию предоставили пресс-представители администрации донской столицы.