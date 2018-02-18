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| | Митрополит Иларион поведал о возможности Церкви избавить людей от гомсексуализма

Митрополит Иларион поведал о возможности Церкви избавить людей от гомсексуализма

Сегодня, 16:38
Общение гомосексуалистов со священниками может излечить тех от влечения к мужчинам. Об этом рассказал митрополит Иларион.

Митрополит Иларион поведал о возможности Церкви избавить людей от гомсексуализма

 

Митрополит Волоколамский Иларион в интервью журналистам заявил, что воцерковление приводит людей к традиционной сексуальной ориентации. Он говорит, что пастырский опыт общения с мужчинами-гомосексуалистами продемонстрировал ему, что в большинстве моментов человек способен либо в полной мере избавиться от этого, либо создать свою жизнь таким образом, что это не помешает ему стать нормальным семьянином. Иларион также выступает против усыновления детей однополым парами и трансгедерами.

Один из гей-активистов категорически не согласен с заявлением священника. Он не верит, что воцерковление вернет людей к нормальной ориентации. Гомосексуалист допускает желание лица с нетрадиционной ориентацией стать христианином, но, по его мнению, его гомосексуальная природа никуда не исчезнет.
Никита Готский
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