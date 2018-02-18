Леонардо Ди Каприо поделился своим мнением в Instagram о Якутии

Леонардо Ди Каприо в социальной сети Instagram поделился своим мнением от обращенного его внимания на столь низкую температуру в Якутии. В Оймяконе столбик градусника опускается ниже минус 60 градусов. Актер прокомментировал, что такая низкая температура воздуха очень грозит опасностью для местных жителей, а также вредит фауне и флоре этих регионов. Местные жители утверждают, что за последние 15 лет у них не было еще таких морозов.
Леонардо Ди Каприо поделился своим мнением в Instagram о ЯкутииСегодня, 16:10
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