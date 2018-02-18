Леонардо Ди Каприо поделился своим мнением в Instagram о Якутии

Знаменитый актер Голливуда Леонардо Ди Каприо высказал свое мнение в связи с большими морозами в России в Оймяконе.





Отметим, что поселок Оймякон стал всемирно известным после того, как иностранные туристы, восхищаясь храбрости местных жителей, приехали в Якутию испытать на себе огромную силу русского мороза.

Пелагея Лебединская

Леонардо Ди Каприо в социальной сети Instagram поделился своим мнением от обращенного его внимания на столь низкую температуру в Якутии. В Оймяконе столбик градусника опускается ниже минус 60 градусов. Актер прокомментировал, что такая низкая температура воздуха очень грозит опасностью для местных жителей, а также вредит фауне и флоре этих регионов. Местные жители утверждают, что за последние 15 лет у них не было еще таких морозов.