Пучков обратился к банкам с просьбой списать долги семьям погибших при крушении Ан-148

Глава МЧС Владимир Пучков призвал все банки, которые кредитовали погибших в катастрофе с Ан-148 в Подмосковье, а также членов их семей, списать их непогашенные долги. Руководитель федерального чрезвычайного ведомства подчеркивает, что не имеет права требовать от финансово-кредитных учреждений, но настоятельно рекомендует внять его просьбе.

Дарья Светозарова

Об этом Пучков сказал во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Помимо банковских кредитов, глава министерства поручил заняться проблемой долгов по коммунальным платежам. Персональную ответственность за это Пучков возложил на начальников Главных управлений и соцслужбы. При этом министр добавил, что родные жертв катастрофы являются представителями 19 регионов России.На просьбу главы МЧС РФ уже откликнулся руководитель Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что компания простит членам семьи 25 погибших при крушении авиасудна все долговые обязательства перед учреждением - именно столько жертв являлись при жизни клиентами Сбербанка. Греф подчеркнул, что урегулирование всех вопросов по кредитным продуктам будет своеобразной лептой организации в деятельные соболезнования родным погибших в аварии.