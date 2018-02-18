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| | Пучков обратился к банкам с просьбой списать долги семьям погибших при крушении Ан-148

Пучков обратился к банкам с просьбой списать долги семьям погибших при крушении Ан-148

Сегодня, 16:07
Глава МЧС Владимир Пучков призвал все банки, которые кредитовали погибших в катастрофе с Ан-148 в Подмосковье, а также членов их семей, списать их непогашенные долги. Руководитель федерального чрезвычайного ведомства подчеркивает, что не имеет права требовать от финансово-кредитных учреждений, но настоятельно рекомендует внять его просьбе.

Пучков обратился к банкам с просьбой списать долги семьям погибших при крушении Ан-148

 

Об этом Пучков сказал во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Помимо банковских кредитов, глава министерства поручил заняться проблемой долгов по коммунальным платежам. Персональную ответственность за это Пучков возложил на начальников Главных управлений и соцслужбы. При этом министр добавил, что родные жертв катастрофы являются представителями 19 регионов России.

На просьбу главы МЧС РФ уже откликнулся руководитель Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что компания простит членам семьи 25 погибших при крушении авиасудна все долговые обязательства перед учреждением - именно столько жертв являлись при жизни клиентами Сбербанка. Греф подчеркнул, что урегулирование всех вопросов по кредитным продуктам будет своеобразной лептой организации в деятельные соболезнования родным погибших в аварии.
Дарья Светозарова
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