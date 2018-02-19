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| | Ростовчане уезжают жить за границу

Ростовчане уезжают жить за границу

Сегодня, 04:30
В Ростове и области была проведена перепись населения, из списков которой выяснено, что многие жители Ростовской области иммигрировали на постоянное место жительства за границу.

Ростовчане уезжают жить за границу

 

По проведенной статистике было зафиксировано, что в 2012 году иммигрировало за границу 1135 жителей Ростова и его области, а в 2016 году количество уехавших намного возросло – 5178 человек. Чаще всего люди переезжают на постоянное место жительства в страны СНГ и Балтию. Также зафиксировали, сколько жителей переезжает жить в другие города России. Так в 2012 году съехало с Ростовской области 88268 человек, а в 2016 году – 102302 ростовчан. Однако, по данной статистике было доказано, что в Ростов и его область много иммигрирует людей из-за границы. В 2012 году их численность составляла 4308 человека в год, а в 2016 уже 11605. По данным проверки, приезжают в основном граждане стран СНГ и Балтики.

Эксперты по составлению статистики населения города Ростов и его области пришли к выводу, что ростовчане едут на постоянное место жительства за границу, а их граждане иммигрируют в Ростов.
Пелагея Лебединская
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