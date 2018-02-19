Ростовчане уезжают жить за границу

В Ростове и области была проведена перепись населения, из списков которой выяснено, что многие жители Ростовской области иммигрировали на постоянное место жительства за границу.

Пелагея Лебединская

По проведенной статистике было зафиксировано, что в 2012 году иммигрировало за границу 1135 жителей Ростова и его области, а в 2016 году количество уехавших намного возросло – 5178 человек. Чаще всего люди переезжают на постоянное место жительства в страны СНГ и Балтию. Также зафиксировали, сколько жителей переезжает жить в другие города России. Так в 2012 году съехало с Ростовской области 88268 человек, а в 2016 году – 102302 ростовчан. Однако, по данной статистике было доказано, что в Ростов и его область много иммигрирует людей из-за границы. В 2012 году их численность составляла 4308 человека в год, а в 2016 уже 11605. По данным проверки, приезжают в основном граждане стран СНГ и Балтики.Эксперты по составлению статистики населения города Ростов и его области пришли к выводу, что ростовчане едут на постоянное место жительства за границу, а их граждане иммигрируют в Ростов.