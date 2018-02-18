В Тюмени начали отбор наставников для социального проекта «Шанс»

В апреле стартует проект «Шанс», где наставники ознакомятся с образовательной программой. Эксперты за две недели должны будут поведать представителям творческой индустрии, как грамотнее найти контакт с ребёнком и что такое «наставник» есть на самом деле. Ребята будут осваивать информацию теоретически (в форме лекций), а также будет возможность проверять усвоенный материал на практике.

Группа педагогов-психологов научат добровольческий состав, как построить доверительный диалог и при этом не потерять авторитет в глазах ребёнка. Эксперты расскажут, где нужно пойти на компромисс, чтобы избежать критических ситуаций. Наставники на практике смогут вникнуть в основные методы воспитания детей, это поможет войти в доверие подростка.Ранее, президент В.В. Путин посетил форум «Наставник». На встрече глава РФ сообщил, что самых успешных участников проекта будут награждать званием «Заслуженный наставник России», а также президент предложил создать проект под названием «Билет в будущее», что поможет школьникам найти свой правильный путь в жизни.

Стать участником «Шанс» может любой желающий. Проект отберёт мальчиков от 10 до 14 лет, которые растут без отцов. Подростки смогут найти себе успешных взрослых, которые вскоре станут ближе всего. Наставником смогут быть мужчины от 25 до 45 лет, которые за свою жизнь уже смогли найти себя и добиться успеха в своей деятельности.После двухнедельного обучения мужчины в течение 7 месяцев будут совместно проводить досуг с мальчиками. Участники будут посещать мастер-классы, где будут осваивать новые навыки, решать важные вопросы, задавать цели и в конечном итоге добиваться их.