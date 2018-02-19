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| | В Омске хоровод на Масленицу попал в Книгу рекордов России

В Омске хоровод на Масленицу попал в Книгу рекордов России

Сегодня, 00:30
В Омске попал в Книгу рекордов праздничный хоровод, который был самым большим, когда-либо в России. На Масленицу в хороводе участвовало более 1082 человек.

В Омске хоровод на Масленицу попал в Книгу рекордов России

 

На праздник Масленицу в городе Омск пришли на главную площадь города более одной тысячи горожан. Этот праздник еще с давних времен люди с весельем отмечали, устраивали конкурсы, водили хороводы и веселились. Вот и в этом году жители Омска, несмотря на морозное утро, пришли на гуляния. Праздничный хоровод с плясками состоял из 1082 человек, этим и побил рекорд. Сертификат рекорда был вручен мэру города Оксане Фадиной.

В Омске хоровод на Масленицу попал в Книгу рекордов России

 

Отметим, что праздник Масленица - это древний праздник, который отмечается и в наши дни. Люди верили, что массовыми гуляниями и весельем в этот день помогают Весне выпроводить Зиму. Празднование Масленицы начинается за неделю до Великого Поста и за 7 недель до Пасхи, и длится 7 дней.
Пелагея Лебединская
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